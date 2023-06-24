Финансист Ситибанка рассказал правду о реальном состоянии экономики США в цифрах и графиках
Западные СМИ скрывают истинное положение дел в американской экономике, но серьёзные исследователи, дорожащие своей репутацией, уже перестали молчать. У нас в гостях инвестиционный аналитик и стратегический портфельный консультант ряда крупнейших международных и российских финансовых институтов, бывший высокопоставленный сотрудник «Ситибанка» Дмитрий Голубков. Подробно, с цифрами и графиками в руках, он показывает, когда начала обрушаться экономика США и каково её нынешнее положение. Становится понятно, почему американские миллиардеры отправляют своих детей учить китайский язык. С гостем беседует Сергей Харцызов.
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