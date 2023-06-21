Куда уходит гегемония доллара, или почему полмира просится в БРИКС
Саммит министров иностранных дел стран БРИКС вызвал переполох среди западных аналитиков и политиков, да такой, что уже президент Франции Макрон запросился на встречу глав государств организации. Что такого сказала глава МИД ЮАР, что поколебало позиции доллара в мире, почему уже большая часть населения мира просится в БРИКС, станет ли большая пятерка прототипом нового СовБеза ООН и что будут строить «кирпичи» («brics» в переводе на русский) в новом мире – мосты или стены, рассуждает политолог Руслан Сафаров
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Просятся поскольку хотят в блоке защитить себя от разгрома и уничтожения и внедрения духовно нравственных мерзостей мирового глобализма но их умышленно не принимают. Скоро не останется не одной страны в очереди их затащат к себе сша и их кагал