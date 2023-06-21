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Гитлер, Сталин и Гурджиев

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Георгия Гурджиева сравнивают то с графом Калиостро, то с Григорием Распутиным, то с пророчицей теософии Еленой Блаватской. Ему приписывают тайную власть над вождями политических диктатур. За ним тянется шлейф самых неожиданных легенд, где возникают Гитлер, Сталин и Берия...
Этот человек был и остается одной из самых загадочных фигур ХХ века. Избранный из избранных, великий учитель, чуть ли не пророк - для одних. И такой же великий, но проходимец и шарлатан - для тех, кто не мог и не может его принять. Его жизнь - одна из любопытнейших страниц бурной эпохи войн и революций.
Еще накануне Первой мировой войны Гурджиев - кавказский простолюдин - собрал вокруг себя кружок московских и петербургских интеллигентов, предложив им весьма оригинальный рецепт духовного освобождения. А уже после Октябрьской революции, оказавшись за пределами России, он то же самое проделал с американскими и европейскими интеллектуалами.
Авторы документальной ленты пытаются узнать, кто же такой Георгий Гурджиев на самом деле. Миссионер тайных правителей мира, обитающих в Тибете? Гипнотизер и гуру, решавший политические ребусы? Изобретатель техники психического воздействия на массы, инструмент угрозы в руках деспотов и тиранов?
Однозначного ответа на эти вопросы не знают даже последователи и ученики Гурджиева, общавшиеся со своим учителем долгие годы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1wIC0R_HfKo
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3393 2228
    Voyager три часа назад

      https://mortulo.livejournal.com/45005.html

    • 3393 2228
      Voyager три часа назад

        Ещё могу,Добавить о Адаптивности к Новой Информации.
        Это “тяжёлая” тема)))
        Ибо человек может многое что, пережить,испытать ,а самые чувственные рассказывают что,его страдания СамыеСтрадательные)))
        А, при появлении “желания” понять их причину просят что бы,им объяснили только в “доступной” для них форме.
        Ну, хорошо…,объясняешь для них в доступной форме и тут,оказывается они уже всё сами знают!? Ничего, больше не останется как налить,им стакан алкоголя и просто поболтать жалея их “несчастных”.
        Это относится и к тем ,кто приходит или обращается за “чудом” или сразу обретением не доступных стандартному человеку “умений” )))
        Есть, ещё категория Примитивных умников кто…,что то , где-то слышал чем-то занимался и что то ,читал . Это народец с четким проявлением Уязвленного Самолюбия!
        Любителей поучать и Сразу Обижаться если,его “глубоко философские” мысли о жизни не были приняты должным образом))))
        Если, сразу им это не предъявить то, возмущений обличений в словесном шарлатанстве “огребешь” по полной.
        Таким и стакан водки жалко)))

      • 3393 2228
        Voyager два часа назад

          Вот тут интересно то, что существует мало вариантов .
          Есть,уже Изначально Рожденные с способностью к адаптацией новому и неизвестному а, есть те, у кого Включился Интерес в процессе жизни (не важно в каком возрасте).
          Но….надо все равно начинать с нуля практически с азов .!
          Что, и может развить эту адаптацию в последующем Познании.
          И здесь начинается то,что называют поиском “цирковых представлений” .Одни Реально начинают все с нуля что,является первоочередной работой с собой. (которых очень мало) .Остальным сразу подавай ‘”техники необычных способностей” ибо они считаю ,себя уже “готовыми” и все пережившими.
          Я вам скажу по “секрету” вы все это можете купить за деньги. Эти способности продают и особо не смотрят на уровень тех,кто платит)))
          И это, Реально вам только найти таких надо и все!
          Они есть и действительно Умеют!
          Чем,это закончиться для этого человека не знаю мне все равно!!!
          Остальные пусть живут как хотят.
          И не надо,влазит туда!!
          Тем более со своим пока ещё “примитивным”миропониманием.

        • 672 648
          Сан Саныч два часа назад

            Если брать мистические учения (суффизм, каббалистика, масонство), то можно сказать, что там есть:
            1. Разные уровни языка.
            2. Разные уровни понимания.

            Мало кто понимает, читая Омара Хайама или Ибн-Аль-Фарида, о чём они пишут на самом деле, вспоминая “любовь” и “вино” и т.п. (думают – алкоголики).

            Ничего страшного, если люди останутся простыми и безхитростными.

            Как-то ещё в институте прочитал, нацарапанное на лестнице: “Желая знать, что такое вода, рыбы пришли к старой мудрой рыбе. Старая мудрая рыба сказала, что вода – это то, что окружает их. Но рыбы продолжали думать, что их мучает жажда”.

            Чем меньше говорить об этом (чем больше молчать об этом) – тем лучше. Просто жить.

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          • 3393 2228
            Voyager 8 мин. назад

              Таких Много с пониманием типа “просто жить”… так и продолжая думать что, их мучает жажда.))
              А вот, Вырваться из стаи рыбешек и Стать Знающей Рыбой!”просто жить” не получиться.Как говориться….
              _каждому свое_.

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