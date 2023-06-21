Гитлер, Сталин и Гурджиев
Георгия Гурджиева сравнивают то с графом Калиостро, то с Григорием Распутиным, то с пророчицей теософии Еленой Блаватской. Ему приписывают тайную власть над вождями политических диктатур. За ним тянется шлейф самых неожиданных легенд, где возникают Гитлер, Сталин и Берия...
Этот человек был и остается одной из самых загадочных фигур ХХ века. Избранный из избранных, великий учитель, чуть ли не пророк - для одних. И такой же великий, но проходимец и шарлатан - для тех, кто не мог и не может его принять. Его жизнь - одна из любопытнейших страниц бурной эпохи войн и революций.
Еще накануне Первой мировой войны Гурджиев - кавказский простолюдин - собрал вокруг себя кружок московских и петербургских интеллигентов, предложив им весьма оригинальный рецепт духовного освобождения. А уже после Октябрьской революции, оказавшись за пределами России, он то же самое проделал с американскими и европейскими интеллектуалами.
Авторы документальной ленты пытаются узнать, кто же такой Георгий Гурджиев на самом деле. Миссионер тайных правителей мира, обитающих в Тибете? Гипнотизер и гуру, решавший политические ребусы? Изобретатель техники психического воздействия на массы, инструмент угрозы в руках деспотов и тиранов?
Однозначного ответа на эти вопросы не знают даже последователи и ученики Гурджиева, общавшиеся со своим учителем долгие годы.
https://mortulo.livejournal.com/45005.html
Ещё могу,Добавить о Адаптивности к Новой Информации.
Это “тяжёлая” тема)))
Ибо человек может многое что, пережить,испытать ,а самые чувственные рассказывают что,его страдания СамыеСтрадательные)))
А, при появлении “желания” понять их причину просят что бы,им объяснили только в “доступной” для них форме.
Ну, хорошо…,объясняешь для них в доступной форме и тут,оказывается они уже всё сами знают!? Ничего, больше не останется как налить,им стакан алкоголя и просто поболтать жалея их “несчастных”.
Это относится и к тем ,кто приходит или обращается за “чудом” или сразу обретением не доступных стандартному человеку “умений” )))
Есть, ещё категория Примитивных умников кто…,что то , где-то слышал чем-то занимался и что то ,читал . Это народец с четким проявлением Уязвленного Самолюбия!
Любителей поучать и Сразу Обижаться если,его “глубоко философские” мысли о жизни не были приняты должным образом))))
Если, сразу им это не предъявить то, возмущений обличений в словесном шарлатанстве “огребешь” по полной.
Таким и стакан водки жалко)))
Вот тут интересно то, что существует мало вариантов .
Есть,уже Изначально Рожденные с способностью к адаптацией новому и неизвестному а, есть те, у кого Включился Интерес в процессе жизни (не важно в каком возрасте).
Но….надо все равно начинать с нуля практически с азов .!
Что, и может развить эту адаптацию в последующем Познании.
И здесь начинается то,что называют поиском “цирковых представлений” .Одни Реально начинают все с нуля что,является первоочередной работой с собой. (которых очень мало) .Остальным сразу подавай ‘”техники необычных способностей” ибо они считаю ,себя уже “готовыми” и все пережившими.
Я вам скажу по “секрету” вы все это можете купить за деньги. Эти способности продают и особо не смотрят на уровень тех,кто платит)))
И это, Реально вам только найти таких надо и все!
Они есть и действительно Умеют!
Чем,это закончиться для этого человека не знаю мне все равно!!!
Остальные пусть живут как хотят.
И не надо,влазит туда!!
Тем более со своим пока ещё “примитивным”миропониманием.
Если брать мистические учения (суффизм, каббалистика, масонство), то можно сказать, что там есть:
1. Разные уровни языка.
2. Разные уровни понимания.
Мало кто понимает, читая Омара Хайама или Ибн-Аль-Фарида, о чём они пишут на самом деле, вспоминая “любовь” и “вино” и т.п. (думают – алкоголики).
Ничего страшного, если люди останутся простыми и безхитростными.
Как-то ещё в институте прочитал, нацарапанное на лестнице: “Желая знать, что такое вода, рыбы пришли к старой мудрой рыбе. Старая мудрая рыба сказала, что вода – это то, что окружает их. Но рыбы продолжали думать, что их мучает жажда”.
Чем меньше говорить об этом (чем больше молчать об этом) – тем лучше. Просто жить.
Согласен, Сан Саныч, – просто жить, долго и счастливо. Нет ничего лучше этого!
Таких Много с пониманием типа “просто жить”… так и продолжая думать что, их мучает жажда.))
А вот, Вырваться из стаи рыбешек и Стать Знающей Рыбой!”просто жить” не получиться.Как говориться….
_каждому свое_.