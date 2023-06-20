Утопия “зеленого перехода” играет на нервах Европейцев
ООН хочет чтобы мир отказался от добычи Нефти и Газа. Геоэнергетика Инфо
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны должны начать постепенно отказываться от нефти, угля и газа, а не только от выбросов. Проблема не просто в выбросах ископаемого топлива. Дело в ископаемом топливе — и точка! Решение очевидно: мир должен отказаться от ископаемого топлива справедливым и равноправным образом, оставив нефть, уголь и газ в недрах земли
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