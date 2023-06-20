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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 июня 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

▫️ Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

▫️ На Положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Общие потери противника Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты «Bradley», 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 220-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

▫️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».


▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

▫️ В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой Народной Республики, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11066 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/27617
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