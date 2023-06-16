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ПМЭФ-2023

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https://icdn.lenta.ru/images/2022/03/26/21/20220326215650050/share_7f4c07aac3710bd547f63af27a96136b.jpeg

Из заявлений Путина.

1. Россия увеличит расходы на оборону.
2. Россия слезла с нефтяной иглы.
3. Россия будет расширять свободу предпринимательства.
4. Западные ТНК в России будут замещены российским бизнесом.

Основной лейтмотив выступления.

1. Расчет Запада на крах российской экономики рухнул. Это просчет Запада.
2. Российская экономика восстанавливается и развивается быстрее чем ожидали на Западе и у нас в стране.
3. Экономический курс после начала СВО в целом себя оправдал и будет служить фундаментом для дальнейшего развития.
4. Россия не будет идти к автаркии, а будет сохранять и расширять торгово-экономические связи с внешним миром.
5. Стабильная экономическая ситуация позволит России успешно противостоять Западу и обеспечивать СВО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8426110.html
Метки: Россия, экономика
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