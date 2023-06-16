«Остров сокровищ»: исторический разбор/Кирилл Назаренко
На фестивальном выступлении Кирилл Назаренко рассказал об исторической основе знаменитого романа Стивенсона. Какими на самом деле были пираты? Где и на каких судах промышляли? Сколько могли награбить?
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