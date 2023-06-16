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Британские горки конструирования лидеров

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Кто будет в будущем главой какого-либо государства уже заранее просчитывается в наднациональных структурах. В данной беседе мы разбираем один из примеров по продвижению необходимого кандидата на пост президента.

02:00 Как готовят приемника руководителя?
02:51 Причина крушения Российской Империи.
04:11 Факторы гибридной войны.
04:46 Система формирования лидеров.
06:46 Пример подготовки кадров.
18:21 Современная кадровая политика.
22:21 Южно-африканский пример.
25:09 О Великобритании сегодня.
31:36 Методика развала СССР
35:20 О книге “Справочник по межкультурному взаимодействию”

Виктор Алексеевич Ефимов -
советский и российский партийный и государственный деятель, инженер-метролог, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, один из авторов Концепции Общественной Безопасности.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.  Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JvFpUxKviwc
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