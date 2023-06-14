Энергетика без государства
Президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов и глава комитета по биоэнергетике Ассоциации рассказывают о том, как обеспечить предприятия страны электрической и тепловой энергией и не зависеть ни от государства, ни от тарифов; а также о том, что такое по настоящему Эффективная генерация!
Ведущий: Борис Марцинкевич.
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#БорисМарцинкевич #МаксимЗагорнов #ТочкаСборки
На лицо скрытый адепт неолиберального мирового глобализма, проталкивающего в жизнь постулаты о том что энергетика это не основа существования общества и цивилизации, а удел поле безудержной комерцилизации для взимания прибыли в карман кучки проходимцев, нагло прячущихся за демагогией превосходства частного владения энергетикой и ее эффективности по факту сводящееся только к безудержному повышению тарифов ради изъятия денег из экономики для своего личного обогащения. И поварачивается язык нагло после разгрома чубайсом РАО ЭС по благословению Путина, что привело только к безудержному повышению почти в сто раз тарифов за потребление,преступной схемы платы за подключение и пресечение развития экономики и ее роста этой удавкой.
Уже месяц разгоняется тема о назначении “козла о(т)пущения” в теме “взрыв Северных потоков”. Даже выбрана контуженная личность. Смех, да и только.
Скорее мёртвая,вчера в западной прессе объявили,что это сделал Залужный,правда паспорт пока не нашли,но это дело времени.))))
В этих великолепных спорах нужно вернуться к своему седалищу в смысле денег.
В полетах фантазий смысла будущего фсея цивилизации евангелия именно деньги оседают свое седалище в реальное бытие.
Если взять продажу газа Европе, то деньги здесь взяли свое. деньги есть. Если взять бытие в России, то не у всех есть деньги, чтобы в России всем русским провели самое дешевое и экологичное топливо газ.
Путин дал указ провести бесплатно русским русский газ пока Европа не хочет денег.
А уголь там где нет газа по трубам.
Желаю всем слушаться свою жопу. Именно она подскажет что лучше.
Та-та , уважаемый пациент чужой. Попку , именно свою попку. А “жопа” – это состояние среды.
так недолго слепаковы и др.помельче айтишники жили там -просятся назад -ибо денег то нигде так просто не заработать и кому они нужны со своими талантами копировщиков..Скоро перепресяга начнется и поимеет тот ,кто будет в первой сотне..Жаль ,что принимают назад,это значит ,что верхушка власти по-прежнему жидовская .А ВВП расскажет красивую сказку про доброту русских и их всепрощение -он умеет ..Помогай Виктору Маца ,видишь хохлы всем табуном его обступили и особенно,засвеченный жорик старается,як скаженный ..Вон КТ и КБ делают вид ,что все ок и не все потеряно..
Постоянно я тебя суч*ку защищал. То от Совы. То еще как.
Видимо надо уйти, чтобы ты меня полюбила.
чужой → марина только что к посту Энергетика без государства
Постоянно я тебя суч*ку защищал. То от Совы. То еще как.
Видимо надо уйти, чтобы ты меня полюбила.
Сохран. К “сволачь”. Для таблетки.
видишь -детство на рынках с определенным контингентом сделали из тебя то ,что неприемлимо для просто человека..Но именно эта среда сформировала в тебе и понятия правильные -про Родину,деньги ,стукачей и цук..Но мне это неинтересно,и если сейчас опустишься еще на ступеньку вниз,перестану общаться еще пару месяцев ,а здесь не с кем больше.Либо хохол ,либо пришибленные .Вот Виктора дожмут хором ,он и отойдет в сторону ,как Избиратель..
А ты не вшись не хочешь приклонить колено и лизать мне жопу как старшему перед ответом на том свете.
Ну, видимо судьба така.
А паша тоже гад ?
Новинки переполнены?тогда полечись дома месяца два..
Пожалуйся Брахману. Мне легче лежать будет на пляже два месяца. А то сейчас к концу недели 28 градусов.
Ага. Слово спасения утопающему.))