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Энергетика без государства

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Президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов и глава комитета по биоэнергетике Ассоциации рассказывают о том, как обеспечить предприятия страны электрической и тепловой энергией и не зависеть ни от государства, ни от тарифов; а также о том, что такое по настоящему Эффективная генерация!
Ведущий: Борис Марцинкевич.

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#БорисМарцинкевич #МаксимЗагорнов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=weajCv6Cw5w
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13 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1 1
    ыфпва сегодня в 11:11

      На лицо скрытый адепт неолиберального мирового глобализма, проталкивающего в жизнь постулаты о том что энергетика это не основа существования общества и цивилизации, а удел поле безудержной комерцилизации для взимания прибыли в карман кучки проходимцев, нагло прячущихся за демагогией превосходства частного владения энергетикой и ее эффективности по факту сводящееся только к безудержному повышению тарифов ради изъятия денег из экономики для своего личного обогащения. И поварачивается язык нагло после разгрома чубайсом РАО ЭС по благословению Путина, что привело только к безудержному повышению почти в сто раз тарифов за потребление,преступной схемы платы за подключение и пресечение развития экономики и ее роста этой удавкой.

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    • 25114 23344
      жора шапов четыре часа назад

        Уже месяц разгоняется тема о назначении “козла о(т)пущения” в теме “взрыв Северных потоков”. Даже выбрана контуженная личность. Смех, да и только.

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      • 11038 8402
        чужой три часа назад

          В этих великолепных спорах нужно вернуться к своему седалищу в смысле денег.
          В полетах фантазий смысла будущего фсея цивилизации евангелия именно деньги оседают свое седалище в реальное бытие.
          Если взять продажу газа Европе, то деньги здесь взяли свое. деньги есть. Если взять бытие в России, то не у всех есть деньги, чтобы в России всем русским провели самое дешевое и экологичное топливо газ.
          Путин дал указ провести бесплатно русским русский газ пока Европа не хочет денег.
          А уголь там где нет газа по трубам.
          Желаю всем слушаться свою жопу. Именно она подскажет что лучше.

          • 25114 23344
            жора шаповчужой три часа назад

              Та-та , уважаемый пациент чужой. Попку , именно свою попку. А “жопа” – это состояние среды.

            • 29682 25172
              мариначужой три часа назад

                так недолго слепаковы и др.помельче айтишники жили там -просятся назад -ибо денег то нигде так просто не заработать и кому они нужны со своими талантами копировщиков..Скоро перепресяга начнется и поимеет тот ,кто будет в первой сотне..Жаль ,что принимают назад,это значит ,что верхушка власти по-прежнему жидовская .А ВВП расскажет красивую сказку про доброту русских и их всепрощение -он умеет ..Помогай Виктору Маца ,видишь хохлы всем табуном его обступили и особенно,засвеченный жорик старается,як скаженный ..Вон КТ и КБ делают вид ,что все ок и не все потеряно..

                • 11038 8402
                  чужоймарина три часа назад

                    Постоянно я тебя суч*ку защищал. То от Совы. То еще как.
                    Видимо надо уйти, чтобы ты меня полюбила.

                    • 25114 23344
                      жора шаповчужой три часа назад

                        чужой → марина только что к посту Энергетика без государства
                        Постоянно я тебя суч*ку защищал. То от Совы. То еще как.
                        Видимо надо уйти, чтобы ты меня полюбила.

                        Сохран. К “сволачь”. Для таблетки.

                      • 29682 25172
                        мариначужой три часа назад

                          видишь -детство на рынках с определенным контингентом сделали из тебя то ,что неприемлимо для просто человека..Но именно эта среда сформировала в тебе и понятия правильные -про Родину,деньги ,стукачей и цук..Но мне это неинтересно,и если сейчас опустишься еще на ступеньку вниз,перестану общаться еще пару месяцев ,а здесь не с кем больше.Либо хохол ,либо пришибленные .Вот Виктора дожмут хором ,он и отойдет в сторону ,как Избиратель..

                      • 25114 23344
                        жора шаповмарина три часа назад

                          Ага. Слово спасения утопающему.))

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