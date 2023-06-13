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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 июня 2023 г.)

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⚠️ Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства.

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

◽️ В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком направлении, а также в районе города Артемовск.

◽️ На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери.

В районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики в течение прошедших суток отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами.

Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены.

В районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики за сутки успешно отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины.

В районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре боевые машины пехоты.

Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275-ти украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Южнее города Артемовск Донецкой народной республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики.

◽️ Вклинения противника в нашу оборону не допущено.

В ходе боев уничтожено до 350-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В течение суток на данном направлении уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20.

◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10927 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27385
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29668 25162
    марина только что

      Встреча Путина с военкорами и журналистами..Рекомендую посмотреть -какие лица!!!особенно у Юры их Сумм (Подоляка)-неприятное ,хохляцкое -проданный нескольким службам и в Кремле.??!!.Уже отворачивает ,лучше бы Стрелкова пригласили ..Путин повторяется ,оправдывается ,толчет в ступе старую кашу..Но вероятно это для плебса..Хорошо бы это брахман разместил ,есть что обсудить..а сейчас пошла на просмотр..Подоляка -до тошноты..точно А Хохол его подсовывал вначале ,тогда кто Хохол -ему то точно известно кто это..и тогда все вы, кто здесь говорил комплименты обоим -кто вы??..Какая блевотина -эта политика…https://rutube.ru/video/7063ce144f39e90db960cc3ca3f30db3/

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