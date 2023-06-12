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Вертикально интегрированные холдинги России, или Поиск выхода из тупика

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«Сохранять и приумножать капиталы можно только при нескольких условиях: за спиной должно стоять государство такой мощи, что свистнуть завод у Роснефти, взорвать трубы Газпрома, отобрать заводы у Лукойла никто в мире просто не рискнет. Не потому, что этого не позволяет некое международное право или из-за еще более ничтожной причины в виде законодательства того или иного государства, а потому, что из-за вторичного, условного рефлекса, у авторов таких затей будет сводить судорогой зубы и ныть ребра с коленями. Для того, чтобы государство Российское вернуло себе то самое время, когда в Европе ни одна пушка без позволения российского императора не стреляла — вкладываться нужно не в недвижимость на лазурном берегу Канарских островов в центре лондонского Нью-Йорка, а в собственную страну», – решение насущных экономических вопросов предлагает Борис Марцинкевич.

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#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GB_sRlr3jK0
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