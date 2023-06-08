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Наступление ВСУ на Запорожском направлении. 07.06.2023

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу о наступлении ВСУ на Запорожском направлении.

ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении силами до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники.

Противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами

На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.

В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состав.

Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили.

Общие потери ВСУ за 7 июня на Запорожском направлении составили:

Танки – 33
БМП – 28
ББМ – 38
САУ – 3
Личный состав – 945

Трансляция боевых действий на Украине, в том числе и текущих попыток наступления ВСУ на Запорожском направлении как обычно освещаются в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8412374.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Запорожье, Шойгу
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1361 1065
    Valeriy Bondarik 18 мин. назад

      ”’=”’VCEM privet”’=”’

      _ Н-да…Тяжкая ситуация…
      там УТИЛизируется Славян’ская Нация!
      “а-КТО-тот-КТО-Славян–УТИЛизирует”…
      “КТО–ТЕ–КТО-утил’iзацiю–ФИНАНСИРУЕТ”… :-(
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
      …НЕ удивляйтесь следующей ССЫЛКЕ:

      —compromat.group/main/politics/94763-mesto-
      sily-ukrainy-v-centre-moskvy—08-6-23;10:00;
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

      - СТАТЬЯ:Место силы Украины в центре Москвы:
      Сколько миллионов приносит офису Зеленского
      особняк на Арбате. ОТДЕЛ – компромат.
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&

      Как Офис президента Украины зарабатывает в Москве!
      * Вот ЭТО да – “косят-УСПЕШНО-капусту” ТАМ…
      …ну и КАК,разные “паТРИоты” – Это вам…
      (а КАК “КОСЯТ” те,у-кого там “САЛЯМ”…!)
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 08_6_23.

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