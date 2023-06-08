Антизападный блок активизируется. Новые “Кирпичи” в башне БРИКС
Кирпичи в башне БРИКС: новые члены и общая валюта. Геоэнергетика Инфо
Антизападный политический и финансово-экономический блок активизируется. На минувшей неделе прошли сразу два саммита, продолжившие разработку повестки, которую можно обозначить как альтернативу американоцентричному старому миру. Во вторник и среду в Шанхае Новый банк развития (НБР), ключевой финансовый институт стран БРИКС, провел восьмое годовое собрание. А в четверг в южноафриканском Кейптауне собрались главы МИД «пятерки» — традиционный слет в преддверии очередного саммита глав БРИКС в Йоханнесбурге в августе.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #политика #брикс #brics #путин #сша #нато #россия #нефть #газ #марцинкевич
Не надо выдавать желаемое за действительное. Не создана единая денежная единица для взаиморасчетов БРИКС,умышленно тормозится прием новых членов государств.Пространство БРИКС не как не организовано больше напоминает клуб нежели единый союз государств со своей конституцией, правом,правилами торговли и экономики сосвоими межгосударственными структурами по всем направлениям жизнедеятельности стран и народов оборона экономика политика культура положение народов и т.д.