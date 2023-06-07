Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.

◽️ В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка.

◽️ Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено.

◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 415-ти украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».



На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.

◽️ Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил.

◽️ В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

◽️ Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б».

◽️ В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

◽️ В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах.

◽️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

◽️ В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29.

◽️ За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской народной республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.