Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 июня 2023 г.)
Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.
◽️ В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка.
◽️ Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено.
◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 415-ти украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.
◽️ Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил.
◽️ В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.
◽️ Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б».
◽️ В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
◽️ В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
◽️ В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
◽️ В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
◽️ За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах.
◽️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.
◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.
◽️ В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29.
◽️ За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской народной республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.
Через полтора года подобных реляций, их “достоверность” и “точность” увы воспринимается как и укроповские подобные фантазии. Соревнования МО России и Украины по сочинению произведений жанра “фэнтэзи” происходят практически “ноздря в ноздрю”. Единственный кто разбавляет этот неутомимый полет фантазии “поэтов” МО, это Пригожин – его информация на порядок как минимум трезвее, точнее и честней . Более того, его сарказм и ирония по поводу очередных опусов МО, это отдельный вид искусства , достойный своих аплодисментов.))
Евгений Пригожин поздравляет руководство и бойцов Минобороны России с прекрасно выполненной работой:
«Сегодня Министерство обороны Российской Федерации выложило впечатляющую работу ПТУРистов. На этих кадрах видно, как танки “Леопард” передвигаются в странном
тактическом манёвре, на встречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику. Особо возмущает поведение укропов. Эти подонки научились маскировать танки под комбайны, а танкистов под комбайнеров. Спасибо ребята за вашу прекрасную работу. Мы будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло».
“Зачем было МО выдавать кадры с ошибочным поражением с/х техники за актуальное видео поражения “Леопардов” нам неведомо.
Или еще : “Судя по заявлениям Минобороны и генерала Конашенкова, мы уже давно разгромили как минимум все европейские армии. Потому что у нас ,в уничтоженных силах и средствах противника, числятся почти 500 самолётов, 9000 танков и так далее, в живой силе уже 250-300 тысяч человек уже тоже уничтожены, и давно лежат на кладбищах украинских, в том числе все наемники. В общем, я считаю, что в ближайшее время уже пора ожидать окончания спецоперации. Все контрнаступления у нас отбиты, воевать с Россией больше некому.”
В общем МО продолжает радовать своими концертными выступлениями соревнуясь с МО Украины и солистом из “95 квартала”. Траги-фарс и лицедейское позорище, увы …