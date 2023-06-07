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Отчет в Washington Post

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Еще одна таблетка для памяти.

29 декабря 2022 года командовавший боями на херсонском направлении генерал ВСУ Ковальчук на страницах Вашингтон Пост отчитывается (https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/29/ukraine-offensive-kharkiv-kherson-donetsk/) об ударах HIMARS по затворам Каховской ГЭС с целью выяснить, как это навредит российскому снабжению через плотину.

https://t.me/vatfor/8627 – цинк

Стоит отметить, что ранее США прямо заявляли, что определяют координаты для работы HIMARS.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8410617.html
Метки: военные преступления, всу, каховка, рсзо, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29620 25122
    марина час назад

      К истории с дамбой подключился Израиль: министр иностранных дел Коэн заявил, что «По нашим оценкам, именно Россия взорвала плотину»
      ишь за свои активы как рвутся цуки всякие..
      Ринулись все нейтральные и вроде бы отхолокостенные нацистами..Тут Хохол когда то рвал тельняшку за Швейцарию,её порядочный нейтралитет
      “Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия Украине, — согласованные изменения в законе.
      Нижняя палата несколько дней назад проголосовала против, теперь ей предстоит рассмотреть этот вопрос снова, — сообщает Милитарист
      По словам генерального директора Укргідроенерго Игоря Сироты, пик подъема воды из Каховского водохранилища придется на завтрашее утро, а через два-четыре дня водохранилище прекратит существовать. Через три-четыре дня вода начнет спадать и в течение 10 дней полностью сойдет в Черное море.

      Из-за прорыва Каховской ГЭС и разлива Днепра в селе Марьянское Днепропетровской области массовый мор рыбы.-
      Бедное Черное море сколько оно примет грязи..Что будет с затопленными полями ,поселками..Эти безумные ,после работы с ними 46 лабораторий ,как зомби исполнят любой приказ..Где там А.Попов с криками про отступление наших на правый берег ,хохол тупой с Бондариком..

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