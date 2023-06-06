◽️ 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях.

Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

◽️ 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной.

◽️ Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм.

❗️ Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери.

◽️ Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

◽️ Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича.

◽️ Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника.

◽️ Особо необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено 5 танков и 29 других боевых бронированных машин.

Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

◽️ К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.

◽️ Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая.

◽️ Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне.

◽️ С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

◽️ Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий.

◽️ Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.