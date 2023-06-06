

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.



◽️ В районе города Артемовск активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено.

В ходе боев за сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одна самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.

Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО «Град».



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

◽️ В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой народной республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты:

▪️ два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой народной республики;

▪️ истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики;

▪️ два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой народной республики.

Перехвачены: крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Урожайное, Токмак и Пшеничное Запорожской области.