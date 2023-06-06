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ОПЕК берет под контроль рынок нефти и ЗАПРЕЩАЕТ СМИ | Геоэнергетика Инфо

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ОПЕК берет на контроль рынок нефти и ЗАПРЕЩАЕТ СМИ. Геоэнергетика Инфо
Некоторым крупным западным изданиям ввели запрет на посещение встречи Организации стран-экспортеров нефти, которая пройдет в Вене. ОПЕК запретила нескольким медиа-группам присутствовать на своей важной производственной встрече в Вене в эти выходные, что, по словам официальных лиц, было инициировано Саудовской Аравией, которая изо всех сил пытается поддержать цены на нефть. Россия и ОПЕК обсуждают новое сокращение добычи нефти, которое может составить до 1 млн баррелей в сутки, узнал Reuters. На позиции стран в преддверии встречи 4 июня влияет цена нефти, которая в конце мая упала ниже $72 за баррель.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ENI9svKVFo8
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