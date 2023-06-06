Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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тятя ,тятя ,наши сети …”плотину разрушили ,дамба пока уцелела
“Власти США за три месяца до теракта на “Северных потоках” узнали о планах Киева провести скрытую атаку, пишет Washington Post.
Замысел Украины по теракту на газопроводах предполагал использование небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую командующему ВСУ, отмечает издание. Команда мочи хохлов пошла?!
и статья про найденный ботинок спецназа недавно была …Ой Лолы ,бегите,если сможете ..я имею ввиду дайверов -они наверное только что узнали ..или плывите..
это значит Джо денег не даст?денег больше не выделят США, а золотого запаса у пана атамана давно нема
это называется довыеживались лондонские на свою голову против Байдена, теперь должны сами своих марионеток кормить. А нечем. Наоборот пытались за амерский счет свои личные финансы поправить как Боря Джонсонюк