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Надувные уточки

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О том, кто стремился разрушить Каховскую ГЭС. Таблетка для памяти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8408052.html
Метки: военные преступления, всу, каховка, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29599 25113
    марина 32 мин. назад


      тятя ,тятя ,наши сети …”плотину разрушили ,дамба пока уцелела
      “Власти США за три месяца до теракта на “Северных потоках” узнали о планах Киева провести скрытую атаку, пишет Washington Post.

      Замысел Украины по теракту на газопроводах предполагал использование небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую командующему ВСУ, отмечает издание. Команда мочи хохлов пошла?!
      и статья про найденный ботинок спецназа недавно была …Ой Лолы ,бегите,если сможете ..я имею ввиду дайверов -они наверное только что узнали ..или плывите..
      это значит Джо денег не даст?денег больше не выделят США, а золотого запаса у пана атамана давно нема

      это называется довыеживались лондонские на свою голову против Байдена, теперь должны сами своих марионеток кормить. А нечем. Наоборот пытались за амерский счет свои личные финансы поправить как Боря Джонсонюк

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