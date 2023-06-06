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Каховская ГЭС. До и после

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Каховская ГЭС. До и после
Вид со спутника.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8408250.html
Метки: каховка, Россия, спутники, терроризм, Украина, энергетика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29599 25113
    марина 56 мин. назад

      Из заявления Министра обороны РФ Шойгу: за три дня наступления украинская сторона потеряла около 3700 человек. убитыми. К сожалению погиб 71 российский военнослужащий.
      Вы вчитайтесь в эти цифры. Найдутся еще люди, которые скажут, что российская армия не умеет воевать? У кого повернётся после этого язык сказать, что наш Генштаб это сборище “старых ..даков”?
      Это высочайший класс военной науки, стратегии и тактики.
      Поэтому давайте почтим память каждого погибшего нашего воина, а всех тех, кто пытался, пытается и, уверен, будет пытаться что-то бессвязное нести в сторону ВС России пусть покарает Бог и Прокуратура РФ.
      Спасибо, парни, вы сделали все, что могли.
      Это войдёт в историю и навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.

      -В бою с нацистами пал командующий группой войск «Белгород» полковник Андрей Стэсев

      ▪Бывший начальник штаба 98-й дивизии ВДВ занимался организацией обороны в Новой Таволженке, где и попал в засаду, вступив в бой с превосходящими силами неонацистов из РДК/ГУР.

      П.С.

      ️Украина намерена подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против России в связи с разрушением Каховской ГЭС.
      ГЭС…https://nnils.livejournal.com/5153530.html
      п.с.3700-ужас…целый поселок разом..что они делают эти жидосаксы -подают в свою ГААГУ ..А вояджер про Рефлексию ,кот про Потенциалы -они откуда ,из какой канавы вылезли ,чтобы это не замечать.все эти лаборатории нужно разобрать на кирпичики и снести эту кончу/заспу

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