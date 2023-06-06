Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Из заявления Министра обороны РФ Шойгу: за три дня наступления украинская сторона потеряла около 3700 человек. убитыми. К сожалению погиб 71 российский военнослужащий.
Вы вчитайтесь в эти цифры. Найдутся еще люди, которые скажут, что российская армия не умеет воевать? У кого повернётся после этого язык сказать, что наш Генштаб это сборище “старых ..даков”?
Это высочайший класс военной науки, стратегии и тактики.
Поэтому давайте почтим память каждого погибшего нашего воина, а всех тех, кто пытался, пытается и, уверен, будет пытаться что-то бессвязное нести в сторону ВС России пусть покарает Бог и Прокуратура РФ.
Спасибо, парни, вы сделали все, что могли.
Это войдёт в историю и навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.
-В бою с нацистами пал командующий группой войск «Белгород» полковник Андрей Стэсев
▪Бывший начальник штаба 98-й дивизии ВДВ занимался организацией обороны в Новой Таволженке, где и попал в засаду, вступив в бой с превосходящими силами неонацистов из РДК/ГУР.
П.С.
️Украина намерена подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против России в связи с разрушением Каховской ГЭС.
ГЭС…https://nnils.livejournal.com/5153530.html…
п.с.3700-ужас…целый поселок разом..что они делают эти жидосаксы -подают в свою ГААГУ ..А вояджер про Рефлексию ,кот про Потенциалы -они откуда ,из какой канавы вылезли ,чтобы это не замечать.все эти лаборатории нужно разобрать на кирпичики и снести эту кончу/заспу