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Как нацистские лагеря в Германии уравнивают с ГУЛАГом/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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В новой беседе на нашем канале Ксения Чепикова и Егор Яковлев обсуждают, как в Германии переписывается история послевоенных лет.
#цифроваяистория #егоряковлев #великаяотечественнаявойна #ксениячепиковаци

Исторический тур с Кириллом Назаренко: https://veter-s.ru/product/juzhnaja-afrika-s-istorikom-kirillom-nazarenko-vse-luchshee-v-kejptaune/

Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cw9hUSFppnw
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