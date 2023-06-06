Как нацистские лагеря в Германии уравнивают с ГУЛАГом/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
В новой беседе на нашем канале Ксения Чепикова и Егор Яковлев обсуждают, как в Германии переписывается история послевоенных лет.
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Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM
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