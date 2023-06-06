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Иранский гиперзвук

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Иранский гиперзвук

Иран официально вступил в клуб гиперзвуковых держав, представив передовую ракету Fattah.



Заявленная дальность изделия – 1400 километров. Fattah обладает высокой скоростью, повышенной маневренностью и способна преодолевать сопротивление современных систем ПВО и ПРО. Израилю есть над чем задуматься. Как показывает война на Украине, современные западные комплексы ПВО не очень актуальны против гиперзвуковых ракет.



Ну а в случае, если Иран станет полноценной ядерной державой, подобная ракета может быть оснащена тактической ядерной боеголовкой, если Иран будет обладать соответствующими технологиями.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8407131.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, иран, ракеты
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