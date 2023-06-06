А.С. Пушкин — поэт русской души
Сегодня, в Международный день русского языка или Пушкинский день, мы поговори с вами о творчестве Александра Сергеевича.
Когда вы встречаете интересного для вас человека, вам хочется узнать, в какой семье он родился и кем были его Предки, кто помог сформировать его мировоззрение, в каком возрасте он осознал в чем его предназначение?
Какие открытия он сделал в жизни и как эти открытия мы можем применить в современном мире?
Множество великих писателей, таких как И.С Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен и другие в своих статьях отзывались о Пушкине как о величайшем человеке своей эпохи.
А сколько творчеству Александра Сергеевича посвящено стихов!
Памятники А.С. Пушкину установлены в более чем 40 странах мира. Среди них Россия, Белоруссия, Куба, Греция, Норвегия, Панама, Турция, Филиппины, Эфиопия, Китай, Корея, Канада, Испания, Казахстан, США и другие.
Но мы же с вами знаем, что каждое произведение Александра Сергеевича, можно считать памятником, к которому «не зарастет народная тропа».
Откуда Александр Сергеевич брал сюжеты для своих сказок?
Кто был прототипом героев его произведений?
Что Пушкин говорил о просвещении и воспитании чад?
Что в его понимании было честью и бесчестием?
И почему не состоялись 28 дуэлей Пушкина?
А самое главное, почему необходимо читать его произведения и какие образы они рождают в подсознании читателей?
Об этом и многом другом, что связанно с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина вы услышите от участников эфира: Елены Удаловой, Валентины Малеевой, Елены Андреевой и Любомиры.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#Пушкин #поэзия #русскийязык #международныйдень
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https://deti.mail.ru/article/fakty-o-nyane-aleksandra-pushkina-o-kotoryh-vy-sko/?frommail=ft_ml&utm_partner_id=736..немного о его няне Арине Родионовне ..все не совсем так ..Но это глубоко не важно ,главное ,что повторить его никто не смог..и все последующие поколения надеюсь будут им жить и восхищаться
п.с. Гвидон с Праздником!