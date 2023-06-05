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Как выиграть битву за экономический суверенитет

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«Я отнюдь не пытаюсь сказать, что правительство ничего не делает — это, конечно, не так, объем проводимой работы огромен: то ковид, то тысячи санкций, то инвестиции в степи северного Причерноморья… Правительство ведет оборонительные бои, удерживая позиции под натиском противника, и эти бои идут вполне успешно… Россия вполне жива, бодра и разваливаться не намерена. Больше того — следуя заветам великого Джо Байдена, мы потихоньку готовимся реализовать его заветную мечту про возвращение России в границы XIX века… Но за счет обороны битвы не выигрываются… А в атаку мы сможем перейти только в том случае, если откажемся от нынешней модели капитализма и перестанем стесняться находить слабые места в оборонных редутах противника… Собственная котировка собственных товаров на собственных биржах — это и станет сражением за независимость России от долларовой системы не на словах с высоких трибун, а в суровой реальности, данной нам в ощущениях…», – размышляет Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=enqKOcQuVPI
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