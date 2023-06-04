ФСБ РФ обнародовала архивные документы об эксплуатации советских детей на предприятиях нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Спецслужба публикует выдержки из протоколов допросов свидетелей — граждан СССР, отправленных нацистами на принудительные работы. Эти документы содержат информацию об издевательствах гитлеровских промышленников, в частности представителей концерна Круппа, над детьми, многие из которых едва достигли десятилетнего возраста. По словам историков, то, как германские промышленники обращались с несовершеннолетними гражданами СССР, нарушало международное право и носило признаки этнических чисток.

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы о безжалостной эксплуатации детей из СССР на предприятиях гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны. По словам историков, немецкие предприниматели обращались с детьми как с расходным материалом. Действия германского бизнеса носили признаки этнических чисток.

«Моральный кодекс отсутствовал»

В конце 1941-го — начале 1942 годов главарями нацистской Германии была разработана программа, в основе которой лежала идея использования рабского труда так называемых остарбайтеров («работников с Востока») и узников концлагерей. Огромное количество советских граждан с оккупированных территорий СССР было вывезено в Германию. Их труд использовался в том числе на предприятиях, принадлежавших частным лицам. Значительную часть этих работников составляли дети, организация принудительного труда которых была грубым нарушением положений Женевской декларации прав ребёнка, принятой Генеральной ассамблеей Лиги Наций в 1924 году.

Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, на принудительную работу в Германию изначально направлялись люди в возрасте от 15 лет. Однако в дальнейшем возрастной порог снизился — и нацисты начали использовать даже труд детей 10—12 лет. Их везли на территорию Третьего рейха в холодных вагонах. Не все из них доезжали до пункта назначения. Истощённых от голода и побоев, больных и умирающих детей нацисты оставляли на произвол судьбы на станциях вдоль маршрута следования поездов.

Оставшихся в живых маленьких остарбайтеров отправляли в лагеря, организованные при заводах, или отдавали в рабство частным лицам. На одежду им прикрепляли специальные опознавательные знаки, а вместо имён присваивали порядковые номера. Дети наравне со взрослыми работали по 12—14 часов в сутки в шахтах, на лесопилках и военных заводах, в том числе в ночную смену.

Дети в рабочем лагере в Третьем рейхе

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© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Среди крупнейших промышленных объединений, работавших на нацистский режим, был концерн Круппа (FriedrichKruppAG), который на протяжении всей войны снабжал гитлеровские войска военной техникой. Густав Крупп ещё до войны оказывал материальную поддержку нацистскому движению. Он был президентом Фонда Адольфа Гитлера. Его сын Альфрид в 1930-е годы вступил в СС и НСДАП. Когда Густав в годы войны по состоянию здоровья оказался неспособен исполнять свои обязанности во главе концерна, Альфрид сменил отца. Третий рейх на государственном уровне оказывал концерну Круппа поддержку. Предприятия семьи Круппов активно эксплуатировали труд узников концлагерей и вывезенных из СССР детей.

«Отношение нацистов, включая сотрудничавших с Гитлером промышленников, к детям с оккупированных территорий вытекало из их расовой теории. По их мнению, существовали нации господ и нации рабов. В отношении к нациям рабов какой-либо моральный кодекс отсутствовал. Зверства не ограничивались принудительными работами. Детей использовали как доноров крови, на них ставили медицинские эксперименты», — рассказал в интервью RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Адольф Гитлер и Густав Крупп

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© Bettmann

«Этнические чистки»

Документы об использовании концерном Круппа рабского труда советских детей сохранились в Центральном архиве ФСБ РФ.

16-летняя Ольга Кравченко в 1942 году была угнана немцами в Германию и отправлена на завод Круппа «Грузонверк» в городе Магдебург.

Также по теме «Форпост в борьбе с соцлагерем»: как союзник Гитлера Альфрид Крупп избежал справедливого наказания 31 июля 1948 года американский военный трибунал в Нюрнберге приговорил к 12 годам лишения свободы владельца концерна Friedrich Krupp…

26 августа 1945 года она рассказывала сотрудникам Смерша: «Однажды, будучи голодной, я хотела набрать картофеля. Немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы».

По её словам, находившихся в лагере при заводе девушек подвергали издевательствам и избиениям, переводили в штрафные и концентрационные лагеря.

«Полицейские лагеря имели собак, которых натравливали на девушек за то, что те выходили без спроса из лагеря или подходили к лагерному забору. Одна девушка, фамилии я не запомнила, однажды подошла к забору лагеря — полицейский натравил собаку, которая сильно покусала её», — рассказала Ольга сотрудникам советских спецслужб.

Работавший на том же заводе Круппа Павел Кузнецов, давая показания советским правоохранительным органам, отметил, что среди работников предприятия было много подростков. Работали на заводе даже десятилетние русские дети.

Протокол допроса свидетеля

© ЦОС ФСБ

«В части питания, утром нам ничего не давали, в обед один литр супа без хлеба, суп был из одной моркови или брюквы. Вечером давали тот же суп, что давали в обед, и булку хлеба на шесть-семь человек, жиров 15—12 грамм», — описывал Кузнецов питание работников предприятия.

По его словам, за малейшую провинность работавших на заводе людей избивали резиновыми шлангами, бросали в карцер или отправляли в концлагерь.

Альфрид Крупп

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© Jacoby/ullstein bild

25 августа 1945 года свидетель И. Щербаков дал советскому следствию показания о том, что из советских граждан на предприятиях Круппа в районе города Бад-Лангензальца работали преимущественно подростки 13—18 лет. Наравне со взрослыми они загружали и разгружали вагоны, носили непомерные тяжести и сутками стояли за станками.

«В нашем заводе мастер Гасель (ныне арестован) приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял работать», — рассказал Щербаков.

Протокол допроса свидетеля

© ЦОС ФСБ

По его словам, люди, работавшие по 10—12 часов, получали за смену 250 граммов хлеба с примесью брюквы и 2,5 литра баланды.

«Крупп имел свои лагеря, свой штат полиции и управления. Он же ни перед кем не отчитывался за состояние этих лагерей и за тот произвол, который творился в этих лагерях», — подчеркнул Щербаков.

Верфь, входящая в концерн Круппа

Legion-Media

© United Archives

После завершения войны Густав Крупп был освобождён от уголовной ответственности по состоянию здоровья и из-за преклонного возраста. Альфрида Круппа суд приговорил к 12 годам лишения свободы, но уже через три года он был амнистирован и даже вернул себе часть семейного бизнеса.

Как рассказал в интервью RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик, нацисты смотрели на использование труда остарбайтеров предельно цинично. По мере роста потребности в рабочей силе они угоняли в рабство сначала молодёжь, а затем — детей и подростков. Историк уточняет, что несовершеннолетние составляли значительную часть советских людей, попавших в рабство на территории Третьего рейха, однако точные данные об их количестве отсутствуют.

Показания свидетеля

© ЦОС ФСБ

«Подростков использовали на самых тяжёлых работах — при обработке металлов, в сельском хозяйстве. Их жестоко наказывали: били, издевались. Система была направлена на выкачку из детей максимальной экономической выгоды. Нацистские хозяева даже особо не скрывали, что дети для них — расходный материал, и никто не помогал им выжить. Их изуверски эксплуатировали до смерти», — заявил Дмитрий Суржик.

Ещё одним аспектом нацистской политики в отношении советских детей историк считает стремление гитлеровцев уничтожить будущее народа СССР.

«Нацистскую практику беспощадной эксплуатации советских детей на принудительных работах можно рассматривать как этнические чистки. Гитлер, бредивший о колониях, перенёс колониальные практики европейских держав на восточноевропейскую почву и перевёл их в другой масштаб», — подытожил Дмитрий Суржик.