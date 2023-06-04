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Расследовать геноцид военнопленных поляками

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать убийства солдат и офицеров Красной армии в Польше в 1919-1921 годах. Подобные преступления не имеют срока давности.

Не прошло и 10 лет. Эта тема уже в свое время всплывала и были даже планы (еще при Мединском) снять фильм про геноцид пленных в Польше, который должен был снимать Михалков, но дальше болтовни это не пошло. Ничего серьезного не сняли, память погибших должным образом не увековечили, политические обвинения в адрес Польши не выдвинуты, зато с Катынью продолжали носиться как дурни с писаной торбой.

Сейчас на новый круг зашли и свете изменившихся военно-политических обстоятельств, есть надежды на то, что политическая оценка геноциду военнопленных будет дана и за этим последуют более конкретные шаги с выдвижением официальных претензий к Польше и увековечиванием памяти жертв.

Но с Катынью все равно необходимо разобраться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8402441.html
Метки: военнопленные, военные преступления, геноцид, Катынь, красная армия, польша, поляки, ссср
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