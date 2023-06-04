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Проект «СИЛА». Что решено построить под Москвой

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Россия в развитие одного из самых засекреченных научных проектов времён СССР запускает проект «СИЛА», который позволит перехватить инициативу на очередном витке международного соперничества и открыть тайны «новой физики». В этом выпуске расскажем о захватывающей гонке, новом подвиге недели, а также дадим полезную образовательную рекомендацию. Как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

Интервью с производителем термостекла: https://youtu.be/o8KaqCMfYd4

Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jZ-K8xEr3gg
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