Проект «СИЛА». Что решено построить под Москвой
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Россия в развитие одного из самых засекреченных научных проектов времён СССР запускает проект «СИЛА», который позволит перехватить инициативу на очередном витке международного соперничества и открыть тайны «новой физики». В этом выпуске расскажем о захватывающей гонке, новом подвиге недели, а также дадим полезную образовательную рекомендацию. Как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
Интервью с производителем термостекла: https://youtu.be/o8KaqCMfYd4
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