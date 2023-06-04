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Кому и зачем нужна цифровая валюта. Валентин Катасонов

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Что такое цифровая валюта Центрального банка? В чём преимущества переводного рубля? Как не попасть в цифровой экономический концлагерь? Говорим с доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Ведущая — Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UFNS8tTADik
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