

01. У продуктового ларька



02. «Одна из универсальных жалоб жителей Запада в Москве касается покупок. Всегда есть нехватка во всём, и всегда есть длинные очереди. Жители Запада должны ждать в очереди, как и все остальные»



03. «Одна из универсальных жалоб жителей Запада в Москве касается покупок. Всегда есть нехватка чего-либо, и всегда есть длинные очереди, которые нужно пережить, прежде чем вас обслужат. Вот типичная очередь за яблоками и апельсинами на улице Горького в Москве. Жители Запада должны ждать в очереди, как и все остальные».



04. «Ночная жизнь в России — это не жизнь. Ночная жизнь, как она известна на Западе, не может быть найдена в Москве. Есть всего несколько баров и пивных, которые закрываются в 23:00. Здесь нет ночных клубов и есть только дюжина или около того первоклассных ресторанов. Этот «коктейль-бар» в московской гостинице «Националь» предназначен только для иностранцев. Оплата строго в иностранной валюте, желательно в долларах. Здесь люди после театра наслаждается последним напитком перед тем, как отправиться домой.».



05. «Как правило, американцы и другие иностранцы в Москве живут довольно ограниченной жизнью. Дипломаты, корреспонденты и бизнесмены из США и других западных стран стремятся вместе работать, вместе жить и вместе отдыхать – изолированно в своих «гетто». Этот многоквартирный дом на Кутузовском проспекте, примерно в миле от Кремля, является одним из таких городских «дипломатических гетто». Квартиры зарезервированы исключительно для иностранцев. Большинство людей, проживающих в этом квартале, прикреплены к различным посольствам»



06. «Жены жителей Запада утверждают, что изобилие домашней прислуги является одним из ярких моментов жизни в Москве. Сообщается, что большинство горничных в российской столице довольно приятны и стараются угодить. На снимке горничная моет посуду в одной из квартир жителей Запада. Некоторые из них работают четыре часа в день шесть дней в неделю примерно за 70 долларов в месяц»



07. «Гувернантка катает девочку из семьи, на которую она работает, по улицам на санках. За ней находится одно из «дипломатических гетто».



08. «Еврейские женщины покупают муку из мацы, чтобы отпраздновать Песах, еврейскую Пасху»



09. «Две маленькие девочки с бантиками в волосах наслаждаются бутербродами с икрой в детском саду»



10. «Трое детей с повязанными на шеях полотенцами наслаждаются бутербродами с икрой в детском саду»



11. «Никита Хрущев покидает свою московскую резиденцию. После своего свержения Никита Хрущев и его жена Нина редко появляются на публике Сегодня они идут голосовать на муниципальных выборах в Москве. Когда он впервые после своего внезапного политического падения в октябре прошлого года встретился с западными корреспондентами, бывший премьер, казалось, был тронут проявленным к нему интересом, но отказался обсуждать свое отстранение от должности. Он прокомментировал. «Я живу обычной жизнью пенсионера».



12.«Российский фотокорреспондент преследует Никиту Хрущева, когда он выходит из своей квартиры в Москве. 24 марта»



13. «Экс-председатель Коммунистической партии СССР Никита Сергеевич Хрущев садится в машину, преследуемый прессой. 24 марта»



15. «Бывший премьер-министр СССР Никита Хрущев и его жена Нина прибывают на избирательный участок, чтобы проголосовать на муниципальных выборах. Падение Хрущева не потрясло страну, как смерть Сталина, и не открыло новую эру»



16. «Бывший премьер-министр СССР Никита Хрущев, появившийся на публике впервые после своего изгнания, кажется мрачным в данный момент в Москве. Он поехал из своей квартиры на избирательный участок в центре города»



17. «Дети любуются рождественской елкой в витрине магазина»



18. «Московские дети смотрят на рождественскую елку в Доме игрушек, пока они вместе с родителями делают рождественские покупки в Москве»



19. «Русские парикмахеры за работой в Московском Дворце Красоты»



21. «Русские женщины отдыхают под сушилками в Московском Дворце Красоты»



22. «Ветеран без ног наблюдает за военным парадом на Красной площади»



23. «Живые фигуры двигаются по гигантской шахматной доске на стадионе в Москве», 5 октября



24. «Портрет советской эстрадной певицы Эдит Пьехи, сидящей на корточках перед плакатом, анонсирующим ее выступление в Московском мюзик-холле», 19 мая



25. «Шведская писательница Астрид Линдгрен в гостях у Дома детской книги»



26. «Новое такси на Красной площади»



27. «Жильбер Беко у входа в Московский университет»



28. «Суд над Джеральдом Бруком, 23 июля



29. «Три молодых музыканта