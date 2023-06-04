◽️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах.

◽️ Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.

В течение суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.

В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктовПавловка, Шевченко Донецкой народной республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.

В районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики и города Сумы.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской народной республики, Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой народной республики, Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10656 единиц специальной военной автомобильной техники.