Газовое самоубийство: EC принял План Снижения Спроса на Газ
Потребление газа в Европе должно снизиться на 60 млрд кубометров. Геоэнергетика Инфо
Европейский союз опубликовал документы, согласно которым принята позиция Еврокомиссии по потреблению газа в сообществе. Так, потребление газа на территории ЕС должно снизиться на 60 млрд кубометров в 2023 году по сравнению со средними данными за последние 5 лет. Ожидается, что таких результатов удастся добиться за счет мер экономии, пишет Financial Times со ссылкой на документы ЕС.
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