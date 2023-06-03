Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Вообще, кроме бетонных блоков всегда существовал кирпич (плинфа) – обожжённый и необожжёный, из самых различных материалов. Хорошая альтернатива римскому бетону.
А раствор, используемый в кирпичной кладке, по природе своей похож на бетон, нет только щебня.
Дома из дерева ещё проще в изготовлении – были бы леса в наличии.
Ещё одна тема – блоки из мягкого камня, например, из известняка. Очень хорошо обрабатываются, требуют меньших затрат, чем изготовление бетона (посмотрите, как строят на Юге).
Касаемо бетона. Минеральное вяжущее на основе вулканических пород доступно не во всех регионах. Пришёл в упадок Рим – нарушились цепочки поставок, в регионах использовали местное сырьё и строительные приёмы.
Есть другой интересный момент. Цивилизации Средиземноморья и Средневековой Европы были разные. Например, Ливан и Турция по особенностям бытовой культуры, строительным приемам, ближе к Италии, Греции и Корсике, чем Нордические страны.
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Поэтому, ищите более обоснованные доводы и парадоксы “украденных тысячелетий”. Римский бетон не годится как аргумент. Ничего особо “божественного” в римском бетоне нет (по сравнению с иными стройматериалами).