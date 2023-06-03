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Божественный Бетон или деградация человечества

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В подробностях посмотреть на античную бетонную заливку можно посмотреть здесь совершенно бесплатно https://boosty.to/historipi
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OCJpVcLQTHI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 635 611
    Сан Саныч два часа назад

      Вообще, кроме бетонных блоков всегда существовал кирпич (плинфа) – обожжённый и необожжёный, из самых различных материалов. Хорошая альтернатива римскому бетону.

      А раствор, используемый в кирпичной кладке, по природе своей похож на бетон, нет только щебня.

      Дома из дерева ещё проще в изготовлении – были бы леса в наличии.

      Ещё одна тема – блоки из мягкого камня, например, из известняка. Очень хорошо обрабатываются, требуют меньших затрат, чем изготовление бетона (посмотрите, как строят на Юге).

      Касаемо бетона. Минеральное вяжущее на основе вулканических пород доступно не во всех регионах. Пришёл в упадок Рим – нарушились цепочки поставок, в регионах использовали местное сырьё и строительные приёмы.

      Есть другой интересный момент. Цивилизации Средиземноморья и Средневековой Европы были разные. Например, Ливан и Турция по особенностям бытовой культуры, строительным приемам, ближе к Италии, Греции и Корсике, чем Нордические страны.
      ***

      Поэтому, ищите более обоснованные доводы и парадоксы “украденных тысячелетий”. Римский бетон не годится как аргумент. Ничего особо “божественного” в римском бетоне нет (по сравнению с иными стройматериалами).

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