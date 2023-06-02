Европа празднует победу: Германия покончила с Потреблением Газа
Германия: экономический двигатель Европы выходит из строя. Геоэнергетика Инфо
Германии грозит долгий и медленный спад экономики. ФРГ десятилетиями была двигателем экономики Европы, вытаскивая регион из одного кризиса за другим. Но эта устойчивость рушится, и это чревато опасностью для всего континента. Десятилетия ошибочной энергетической политики, упадок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и вялый переход к новым технологиям в совокупности создают самую фундаментальную угрозу процветанию нации после воссоединения. Но, в отличие от 1990 года, политическому классу не хватает лидерства для решения структурных проблем, лежащих в основе конкурентоспособности страны.
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