В Международном детском центре «Артек» за два года прошли обучение почти 6 тысяч советников директоров школ по воспитанию из 46 разных регионов России. Такие цифры озвучил директор МДЦ Константин Федоренко. Этот факт говорит о значительном вкладе и роли «Артека» в процессе подготовки педагогов к решению воспитательных задач.

«Каждому советнику при вступлении в новую должность, безусловно, важно знать в первую очередь государственную политику в области воспитания, ее теоретические основы, профилактику, негативных явлений в подростковой и молодежной среде, целостное представление об уникальном опыте воспитательной деятельности нашего проекта российского движения детей и молодежи «Движение Первых», – подчеркнул Федоренко.

По его словам, погружение в неформальную среду детского лагеря позволило им не только закрепить полученные знания, но и приобрести ценный опыт. Качество обучения советников в «Артеке» отражается на их способности строить эффективную воспитательную работу во всех областях и успешно реализовывать свои идеи и подходы.

В 2023 году работа продолжится, ее дополнит подготовка команд школ. Это еще одно подтверждение того, что МДЦ стремится передать свой опыт и знания не только индивидуальным специалистам.

Опыт «Артека» не ограничивается только лишь областью воспитательной работы. Международный детский центр считается одним из лучших российских лагерей по многим показателям. Одним из них является питание. В «Артеке» для детей готовят профессиональные повара профильного комбината по меню, которое составляют диетологи и нутрициологи. Это означает, что дети получают сбалансированное питание пять раз в день, вся еда отвечает требованиям санитарной безопасности, качества и разнообразия. Здоровое питание играет важную роль в развитии детей, и его предоставление в «Артеке» подтверждает заботу об их здоровье и благополучии. Два года назад центр был признан лучшим в области организации питания среди аналогичный учреждений во всей России.

В целом, «Артек» является центром, где советники директоров школ и другие специалисты могут обрести ценный опыт и знания, которые помогут им эффективно взаимодействовать с детьми в процессе воспитания, образования, а также приучения детей к здоровому образу жизни.