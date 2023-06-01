Четыре главные цели атаки БПЛА на Москву, зачем России турецкий «майдан», когда закончится СВО
Новости недели обсуждаем с политологом Сергеем Марковым. Ведущая — Дария Павлова.
0:54 Атака БПЛА на Москву. Откуда были запущены? Каковы главные цели атаки?
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22:57 Отменят ли на Украине празднование Дня Победы?
24:43 Почему конфликт на Украине вполне вероятно может затянуться на десятилетия?
30:00 Вячеслав Володин предложил обеспечить льготное поступление участникам СВО в ВУЗы. Насколько это верное предложение?
32:59 В Госдуму внесён проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Зачем это нужно?
39:07 В России предлжили сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет. Нужно ли это?
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Еще один из работников около любой власти – лишь бы не в поле… Тем более война -это прибыли ..Куда там нашим мальчикам Путина Кадырке и Пригожину – так мелочь… А Шойгу подставлен своей некрасивой дочкой -пристала к фитнесстренеру, а он творит чудеса в Твиттере, показывая ценники утех.Вот смотрите где деньги,залюбуешься ,а хохлам всё равно -они же получают от них копейки и старую одежду с лейбами;
“На фоне обеспокоенности о нехватке вооружений для армии США из-за многомиллиардных поставок оружия на Украину телеканал CBS News провёл шестимесячное расследование, в ходе которого выяснилось, что главная проблема в непомерном завышении цен со стороны американских подрядчиков. Причём цены подрядчики Пентагона вздёрнули буквально на всё, начиная с болтов и гаек, заканчивая самолётами и подводными лодками.
В качестве эксперта CBS News пригласил Шей Ассада, который был главным по закупкам в Пентагоне ещё при президенте Джордже Буше-младшем. И что примечательно, издание Politico называло его «самым ненавистным человеком в Пентагоне» для таких гигантов оборонной промышленности, как Boeing, Lockheed Martin и Raytheon. И всё потому, что Ассад нещадно резал суммы контрактов на закупки вооружений.
Вот и сегодня Шей Ассад не стесняется говорить, что оборонные подрядчики Пентагона должны быть привлечены к ответственности: «Кем бы они ни были, что бы это ни была за компания, их нужно привлечь к ответственности. И прямо сейчас, так как система подотчётности в министерстве обороны нарушена».
Ещё в 2015 году с его лёгкой руки было установлено, что производители комплекса ПВО Patriot фирмы Lockheed Martin и Raytheon завысили стоимость своей именитой продукции на несколько сот миллионов долларов. Ну а субподрядчики Boeing, нисколько не смущаясь, ободрали будто липку Пентагон и союзников США на поставках для этого комплекса противоракет PAC-3.
А сейчас аналитики Пентагона, надо полагать, не без удивления обнаружили: если раньше общая рентабельность Lockheed Martin по военным контрактам составляла 12-15%, то теперь она приблизилась к отметке в 40%. Boeing отказался от комментариев для CBS News, но в Lockheed Martin предприняли робкую попытку объяснить не совсем «трудовые доходы»: «Мы добросовестно ведём переговоры с правительством по всем нашим программам закупок». И это, похоже, тот самый случай, когда простота хуже воровства. По сути дела, Lockheed Martin заявил, что правительство США у него в подельниках.
И вообще, складывается впечатление, что выкачивание денег из Пентагона – своего рода технология, которой пользуются все предприятия американского ВПК. Например, было установлено, что компания Raytheon не только завышала цену, но и специально затягивала сроки изготовления комплексов Patriot, во всей видимости, также в корыстных целях. Эта информация была передана для возбуждения уголовного дела, и расследование до сих продолжается. При этом не исключено, что, предвидя не самый благоприятный результат, генеральный директор Raytheon Грегори Хейс сообщил в 2021 году инвесторам, что компания выделит 290 миллионов долларов на устранение «выявленных недостатков».
По мнению Шейя Ассада, сложившаяся в оборонном комплексе США ситуация объясняется тем, что после распада СССР, примерно с 1993 года, когда Пентагон, стремясь сократить расходы, призвал оборонные компании к слиянию, из полусотни крупных подрядчиков в игре осталось пять гигантов. Конкуренция при этом, что естественно, резко сократилась – каждый из гигантов ВПК занял свою эксклюзивную нишу. А эффективных внерыночных рычагов влияния у Минобороны США не оказалось.
Проблема усугубилась в начале 2000-х, когда Пентагон в целях экономии средств сократил 130 тысяч сотрудников, в чьи обязанности входило ведение переговоров и надзор за оборонными контрактами. В Пентагоне были убеждены, что могут положиться на «добросовестность», что из чувства патриотизма они учтут интересы военных и налогоплательщиков, сообщил Ассад. Однако, после того, как компаниям был предоставлена беспрецедентная свобода действий, цены начали стремительно расти.
«Для многих видов оружия, которое сейчас отправляется на Украину, есть только один поставщик. И компании это знают», – сказал Шей Ассад. Можно добавить: не только знают, но и пользуются. Например, в 1991 году – в адекватной конкурентной среде, до консолидации оборонных подрядчиков – переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger стоил 25 тысяч долларов. Сейчас правительство США покупает у оставшейся в гордом одиночестве фирмы Raytheon эти же ПЗРК (на замену тем, которые отправлены на Украину), но по цене выше 400 тысяч долларов. И если учесть инфляцию прошедших лет и некоторую модификацию Stinger, цена ПЗРК всё же не должна была превышать 57 тысяч долларов. А так получается, что каждый Stinger подорожал на 700%.
Поэтому не приходится удивляться заявлению Белого дома, где выяснили, что просчитались на целых три миллиарда долларов, когда передавали Украине вооружения из запасов Пентагона, поскольку за основу была взята цена оружия на момент первоначальной закупки, а не та, которую потом выставили «несознательные» подрядчики. Впрочем, ещё старина Маркс предупреждал, что нет такого преступления, на которое не пошли бы капиталисты при норме прибыли в 300%. А тут целых 700%… Тем более что не американский ВПК содержит киевский режим, его содержат американские налогоплательщики. ВПК только подсчитывает барыши.
Смените методичку, попытка вбить клин между ЧВК и МО России давно стала очевидной.
СВО закончится быстрее, если будет уничтожена возможность проведения ПСО со стороны ВСУ.
Как в направлении своего населения, так и в направлении инфопространства России.
…
Украина – славяне. Их сила, как и наша в духовной энергии. Но разница между нами в том, что мы понимаем их мотивы, а они наши нет. Или, как говорит Жора – у них наведенный “морок”, который активно поддерживается силами ЦиПСО внутри страны.
Не только у них,я так думаю и Жора наверное тоже.
Важен лишь итог.
Если Вы здравомыслящий человек – Вы его знаете.
“Трудно замыслы божьи постичь, старина,
Нет у этого неба ни верха, ни дна.
Сядь в укромном углу и довольствуйся малым:
Лишь бы сцена была хоть немного видна!”
“Одна догадка всех других мне ближе,
Моя утеха с возрастом она,
Бывают памятники выше или ниже,
Но глубина могил у всех одна”.))))
Мы с Вами уже проходили подобное.
Сожалею о том, что Вас ненадолго хватило.
Жора сам справится, не стоит принижать его достоинство и потенциал, отвечая за него.
Проявите уважение и говорите лишь за себя, уважаемый.
За него не отвечаю,а указываю Вам что Вы вырвали из контекста его слова.Только и всего.