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Ударный кулак Сонгун. Беспилотники КНДР

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История и современность беспилотников в Северной Корее.

О том, как обстоят дела с БПЛА у Ким Чен Ына.



Сегодняшний запуск ракеты со спутником прошел у корейцев неудачно. Возникли проблемы со второй ступенью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8393871.html
Метки: бпла, Видео, дроны, ким чен ын, кндр, северная корея, технологии
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