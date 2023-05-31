Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Леонид Леонов. Золотая карета. Спектакль Московского академического театра СССР им. М.Горького

11 0

Леонид Леонов. Золотая карета. Спектакль Московского академического театра СССР им. М.Горького

Маленький городок, первый послевоенный год. Непросто складывается жизнь у героев пьесы: Тимоша Непряхин ослеп на войне и не может заняться любимым делом – астрономией. У полковника Березкина во время бомбежки погибли жена и дочь. Нелегко и председателю Горсовета Марии Сергеевне Щелкановой. Но эти мужественные люди не сдаются и верят в свое счастье…
По одноименной пьесе.
Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького (МХАТ СССР им. М. Горького).
Режиссеры Станицын Виктор, Орлов Василий, Марков Павел

#Театрумикрофона

В ролях: Щелканова Мария Сергеевна, председатель Горсовета – Еланская Клавдия; Марька, ее дочь – Позднякова Элла; Березкин, полковник – Орлов Василий; Непряхин – Грибов Алексей; Дашенька, его жена – Лабзина Ольга; Тимоша, его сын – Губанов Леонид; Кареев, академик – Прудкин Марк; Юлий, его сын – Топчиев Леонид; Рахума, факир – Петкер Борис; Табун-Турковская – Шевченко Фаина; Раечка, секретарша – Ханаева Евгения; Маслов, тракторист – Чернов Петр; Макарычев, председатель колхоза – Балакин Борис; Галанцев, председатель колхоза – Сухарев Яков; Пояснительный текст – Герцик Владимир

Год производства: 1958

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tgcf91ED7EE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Письма и ответы «Приветы, шантаж и освобождение от обязательств...»
Как руководимые справедливыми эмоциями патриоты способствуют развалу страны
Откровения главы российской разведки об опасной ситуации в Белоруссии
Послание с Плеяд
Открытое письмо овцевода Стерлигова Медведеву и Путину

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru