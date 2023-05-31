Леонид Леонов. Золотая карета. Спектакль Московского академического театра СССР им. М.Горького
Леонид Леонов. Золотая карета. Спектакль Московского академического театра СССР им. М.Горького
Маленький городок, первый послевоенный год. Непросто складывается жизнь у героев пьесы: Тимоша Непряхин ослеп на войне и не может заняться любимым делом – астрономией. У полковника Березкина во время бомбежки погибли жена и дочь. Нелегко и председателю Горсовета Марии Сергеевне Щелкановой. Но эти мужественные люди не сдаются и верят в свое счастье…
По одноименной пьесе.
Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького (МХАТ СССР им. М. Горького).
Режиссеры Станицын Виктор, Орлов Василий, Марков Павел
#Театрумикрофона
В ролях: Щелканова Мария Сергеевна, председатель Горсовета – Еланская Клавдия; Марька, ее дочь – Позднякова Элла; Березкин, полковник – Орлов Василий; Непряхин – Грибов Алексей; Дашенька, его жена – Лабзина Ольга; Тимоша, его сын – Губанов Леонид; Кареев, академик – Прудкин Марк; Юлий, его сын – Топчиев Леонид; Рахума, факир – Петкер Борис; Табун-Турковская – Шевченко Фаина; Раечка, секретарша – Ханаева Евгения; Маслов, тракторист – Чернов Петр; Макарычев, председатель колхоза – Балакин Борис; Галанцев, председатель колхоза – Сухарев Яков; Пояснительный текст – Герцик Владимир
Год производства: 1958