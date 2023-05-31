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Константин Паустовский. Повесть о лесах. Радиопостановка по главе “Скрипучие половицы”

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Константин Паустовский. Повесть о лесах. Радиопостановка по главе "Скрипучие половицы"

Радиопостановка по главе "Скрипучие половицы". Петр Ильич Чайковский жил в старом доме в сосновом лесу, восхищаясь природой, сочиняя музыку. Однажды он узнал, что ради наживы подрядчик Трощенко вырубает деревья. Композитор пытался предотвратить это варварство, но всё безуспешно. И чтобы не видеть мучительную гибель беззащитного леса, он уехал в город… Автор инсценировки Роза Иоффе. Музыка из произведений Петра Чайковского.

#Радиотеатр
В ролях: Ведущий – Консовский Алексей; Василий, лесник – Кудрявцев Иван; Трощенко – Яншин Михаил; Слуга – Покровский Алексей; Девушка Феня – Кречетова Мария
Год производства: 1952 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rDpSS4k8pQ4
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