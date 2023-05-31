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Изнанка рая // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t0BZDc0_JkE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17011 15859
    KT час назад

      Не слышат и не услышат,потому как на Родине,за деньги которые они ежемесячно высылают домой, живут их семьи.

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