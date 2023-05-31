Федор Лисицин. Алексей Исаев. Потопление крейсера «Блюхер». Часть 2. «Утро позора»
Федор Лисицин. Алексей Исаев. Потопление крейсера «Блюхер». Часть 2. «Утро позора». Оскарсборг идет в бой.
Германское вторжение стало реальностью. В отсутствие приказов из столицы бездействуют и сдаются небольшим десантам противника силы обороняющие Осло-фьорд. Новейшие береговые батареи, силы обеспечивающие постановку минных заграждений, подводные лодки — все сдаются практически без сопротивления. Однако что такое воинский долг и как надо реагировать на неизвестного противника рвущегося к столице показали командир патрульного корабля и комендант устаревшей береговой батареи, почти разоруженной в результате предвоенной экономики. Три крейсера, три миноносца и другие корабли гитлеровской эскадры против полковника которому осталось полгода до выхода на пенсию.
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