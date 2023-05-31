Часть 24. Мятеж левых эсеров. Июль 1918/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о событиях июля 1918-го года, известных как мятеж левых эсеров. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов
Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM
Экскурсия Кирилла Назаренко «Крепость Кёнигсберг в XIX веке» https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2434936/
Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip