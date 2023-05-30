Согласно заявлению Шойгу, на днях в Киеве был поражен еще один ЗРК "Пэтриот".

Ранее сообщалось о прилете в районе аэродрома Жуляны, где до этого уже была уничтожена станция управления и 5 пусковых установок ЗРК "Пэтриот". Охота продолжается. Остался еще как минимум 1 не пораженный комплекс.

Из других заявлений:

Шойгу о потерях ВСУ и борьбе с западным вооружением.

1. ВСУ потеряли за последний месяц свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, 466 БПЛА и более 400 танков и ББМ;

2. Западные кураторы требуют от Киева перейти в наступление, несмотря на значительные потери ВСУ; Киевские власти используют натовское вооружение для ударов по социальным объектам и терактов против мирных российских граждан

3. Российские войска за месяц перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow; Также перехвачено 196 ракет HIMARS и 16 ракет HARM.

4. За последние дни также уничтожены крупные склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

5. ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе спецоперации, осваивают новую технику и средства поражения;

6. Российские войска отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему удары;

7. Мероприятия по обеспечению безопасности полетов позволили ВС РФ практически исключить аварийность по причине человеческого фактора.