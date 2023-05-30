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Налет дронов на Московскую область 30.05.2023

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По атаке БПЛА на Москву и Московскую область на 9 утра.

1. Использовалось до 32 БПЛА различных типов. 19 сбиты ПВО, 10 упали зацепившись за провода и елки на подлете. 3 долетели до Новой Москвы
2. Запускались с северных районов Сумской или Черниговской областей. Также не исключено, что некоторые могли запускаться ДРГ с территории РФ.
3. Сейчас ситуация спокойная, идет сбор обломков и устранение последствий.
4. Вопрос о необходимости увеличение кол-ва обычных зениток прикрывающих МСК вполне актуален, на складах они есть, по таким целям они вполне себе эффективны.
5. Как ответка за вчерашние удары по Киеву и не только получилось достаточно вяло, но очевидно что будут предприниматься попытки повторить такие атаки. Поэтому лучше готовиться заранее.

PS. МО сообщило, что дронов самолетного типа было 8 штук – 5 сбили, 3 отклонили РЭБ,

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8390578.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, Москва, Украина
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