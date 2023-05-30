Налет дронов на Московскую область 30.05.2023
По атаке БПЛА на Москву и Московскую область на 9 утра.
1. Использовалось до 32 БПЛА различных типов. 19 сбиты ПВО, 10 упали зацепившись за провода и елки на подлете. 3 долетели до Новой Москвы
2. Запускались с северных районов Сумской или Черниговской областей. Также не исключено, что некоторые могли запускаться ДРГ с территории РФ.
3. Сейчас ситуация спокойная, идет сбор обломков и устранение последствий.
4. Вопрос о необходимости увеличение кол-ва обычных зениток прикрывающих МСК вполне актуален, на складах они есть, по таким целям они вполне себе эффективны.
5. Как ответка за вчерашние удары по Киеву и не только получилось достаточно вяло, но очевидно что будут предприниматься попытки повторить такие атаки. Поэтому лучше готовиться заранее.
PS. МО сообщило, что дронов самолетного типа было 8 штук – 5 сбили, 3 отклонили РЭБ,
То есть, выходит,что пролетев как минимум 450 километров над территорией РФ,(в светлое время суток!)они не были замечены?
Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?
Ты прикололся, шо ли ?
Ты о мальчике или невидимке?
Какие уж тут приколы?
Территория РФ огромна, многа народу денех хотят. Давеча фура с “сеткой” на Крымский мост спокойно заехала и жахнула. Человеческий фактор никто не отменял и “расслабление булок”. Завезли, собрали, запустили. Рядом.
Вот и я о том.Хотя может быть ещё вариант,сами запустили,сами сбили,что бы у одних создать иллюзию”победы”,а у других разжечь ненависть.
Разжечь ненависть у обитателей Рублёвки?))
Не, не ненависть. Страх. Может хоть от страха жирок с мозгов растопиться.
Да,Виктор,страх.
Почему Рублёвки?