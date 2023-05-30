Клим Жуков. Гладиатор Ридли Скотта: гениально мимо истории.
С Альфа-Банком не расстраиваешься из-за ожиданий, потому что Альфа-Банк – лучший мобильный банк. Заказывайте бесплатную дебетовую Альфа-Карту: https://alfa.me/1A_ZlP
Реклама АО «Альфа-Банк», LjN8KSqam
Клим Жуков. Гладиатор Ридли Скотта: гениально мимо истории.
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-147
Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
Проект Юго-Восточная Азия – https://sponsr.ru/historyuva/
Мы на рутуб – https://rutube.ru/channel/23535121/