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Испытания роевых дронов

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AUKUS: испытания роя дронов с искусственным интеллектом и различных транспортных средств

Рой австралийских, британских и американских воздушных и наземных транспортных средств с искусственным интеллектом совместно обнаружил и отследил цели во время испытаний.

В эксперименте приняли участие более 70 военных и гражданских сотрудников оборонных предприятий, а также представители отрасли, которые являются частью программы AUKUS Advanced Capabilities Pillar или Pillar 2, созданной для ускорения трехсторонней разработки критически важных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии, кибернетика и гиперзвук.

В ходе совместных испытаний в полевых условиях участвовали дроны Blue Bear Ghost и Insitu CT220; основные боевые танки Challenger 2 и бронемашины Warrior; беспилотная наземная техника Viking; коммерческая самоходная артиллерийская установка FV433 Abbot; бывшая БМП ОТ-90 Восточного блока, БМП.

@Belarus_VPO

PS. Роевое применение БПЛА будет одним из основных трендов развития военных беспилотников уже в середине – второй половине 20х годов. Очень важно не отстать в этом вопросе.
Ведущие армии мира уже несколько лет экспериментируют и ведут разработки в этом направлении.
Само собой неизбежно будет актуален и вопрос борьбы с беспилотниками роевого типа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8390753.html
Метки: бпла, будущее, дроны, технологии
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