Глаза разведки: Россия запустила важный спутник
В субботу с космодрома Восточный был осуществлён успешный пуск ракеты, которая вывела на орбиту долгожданный и очень нужный стране спутник «Кондор-ФКА». Он позволит нам в любое время суток и при любой погоде разглядеть на поверхности Земли такие детали, которые раньше были недоступны. О возможностях аппарата, о новой космической гонке, а также о спасении недели расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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