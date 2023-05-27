«Заговор». Как показать преступления нацистов, не показывая их/Егор Яковлев и Светлана Цыбина
Долгожданный разбор фильма «Заговор» от Егора Яковлева. Почему эта картина – хороший пример историчного кино? В чём проявилась блестящая работа сценаристов? На какие моменты фильма стоит обратить особенное внимание?
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