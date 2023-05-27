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«Заговор». Как показать преступления нацистов, не показывая их/Егор Яковлев и Светлана Цыбина

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Долгожданный разбор фильма «Заговор» от Егора Яковлева. Почему эта картина – хороший пример историчного кино? В чём проявилась блестящая работа сценаристов? На какие моменты фильма стоит обратить особенное внимание?
#цифроваяистория #егоряковлев #заговор #втораямировая #великаяотечественнаявойна

Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NBvopa1bCJk
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