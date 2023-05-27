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Результаты работы ЧВК “Вагнер” за все время СВО

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ЧВК "Вагнер" выкатила таблицу-отчет о результатах своей работы с начала нахождения бойцов ЧВК в зоне СВО весной 2022-го года и заканчивая маем 2023 года, когда отряды ЧВК были отведены с фронта на отдых и пополнение.

Сводный отчет ЧВК "Вагнер" о работе на фронте за все время СВО.

Уничтожено живой силы ВСУ – 72 095
Взято пленных – 509

Уничтожено танков – 309
Уничтожено БМП – 566
Уничтожено БТР – 131
Уничтожено бр.автомобилей – 1134
Уничтожено автомобилей – 2075
Уничтожено минометов и пушек – 3155
Уничтожено ПТРК/СПГ – 300
Уничтожено САУ – 124
Уничтожено РСЗО – 83
Уничтожено систем ПВО – 45
Уничтожено БПЛА – 282
Уничтожено самолетов – 5
Уничтожено вертолетов – 4
Уничтожено систем РЭБ/РЛС – 149

Полную таблицу с другими категориями и результатами можно посмотреть/скачать тут https://t.me/boris_rozhin/87064

Достойная работа.
На Украине очень любили сравнивать потери РФ с потерями советской армии в Афганистане.
Если же сравнивать встречу ВСУ с ЧВК "Вагнер" за год с хвостиком работы, то получается, что ВСУ и прочие банды потеряли с марта 2022 по 2023 года в несколько раз больше, чем армия СССР в Афганистане за 10 лет. И это мы тут даже не рассматриваем потери ВСУ он регулярной работы ВС РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8384580.html
Метки: война на украине, всу, потери, пригожин, трупозаваливание, чвк вагнер
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