Результаты работы ЧВК “Вагнер” за все время СВО
ЧВК "Вагнер" выкатила таблицу-отчет о результатах своей работы с начала нахождения бойцов ЧВК в зоне СВО весной 2022-го года и заканчивая маем 2023 года, когда отряды ЧВК были отведены с фронта на отдых и пополнение.
Сводный отчет ЧВК "Вагнер" о работе на фронте за все время СВО.
Уничтожено живой силы ВСУ – 72 095
Взято пленных – 509
Уничтожено танков – 309
Уничтожено БМП – 566
Уничтожено БТР – 131
Уничтожено бр.автомобилей – 1134
Уничтожено автомобилей – 2075
Уничтожено минометов и пушек – 3155
Уничтожено ПТРК/СПГ – 300
Уничтожено САУ – 124
Уничтожено РСЗО – 83
Уничтожено систем ПВО – 45
Уничтожено БПЛА – 282
Уничтожено самолетов – 5
Уничтожено вертолетов – 4
Уничтожено систем РЭБ/РЛС – 149
Полную таблицу с другими категориями и результатами можно посмотреть/скачать тут https://t.me/boris_rozhin/87064
Достойная работа.
На Украине очень любили сравнивать потери РФ с потерями советской армии в Афганистане.
Если же сравнивать встречу ВСУ с ЧВК "Вагнер" за год с хвостиком работы, то получается, что ВСУ и прочие банды потеряли с марта 2022 по 2023 года в несколько раз больше, чем армия СССР в Афганистане за 10 лет. И это мы тут даже не рассматриваем потери ВСУ он регулярной работы ВС РФ.