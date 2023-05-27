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Экономика Германии впала в Рецессию. Что ты наделал, Шольц?

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Подъёма не предвидится: экономика Германии Впала в Рецессию. Геоэнергетика Инфо
Немецкая экономика вступила в техническую рецессию в первом квартале 2023 года, так как ВВП страны снижается уже два квартала подряд. Так, по итогам четвертого квартала 2022 года экономика Германии снизилась на 0,5%, а уже в первом квартале 2023 года она сократилась на 0,3%. Крупнейшая экономика Европы оказалась под серьезным давлением, в частности из-за начала спецоперации России на Украине и разрыва отношений с Москвой. В действительности рецессия началась в конце 2022 года, когда резкой рост цен на энергоносители сказался на потребителях. При этом маловероятно, что ВВП будет снижаться в дальнейшем, но и резкого роста экономики тоже не будет.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nZbGtNU12nM
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