1985. Американец в Москве
01. Улица 25 Октября
04. Площадь 50-летия Октября
06. Вид на гостиницу «Москва»
07. Проспект Маркса
09. Улица Горького
10. Центральный телеграф
11. Краснопресненская набережная
12. Церковь священномученика Антипия на Колымажном дворе
13. У Спасской башни
14. Вид с пандуса гостиницы «Россия»
15. У гостиницы «Россия»
16.Восточный вестибюль гостиницы «Россия»
17. Вид на главное здание МГУ
18. На Москве реке
20. Уличные газеты
Копейка – вода с газиком, 3 копейки – полноценный лимонад. Все из одного стакана. Никто не брезгует, не боится с осложненьем заболеть.
Звук работы агрегата, вкус, тактильные ощущения мокрого гранёного стакана, все ощущения остались.
Паренёк в красных штанах – чатланин, а не какой-то вам пацак…