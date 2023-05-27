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1985. Американец в Москве

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01. Улица 25 Октября

02. Улица 25 Октября.jpg

03. Улица 25 Октября.jpg

04. Площадь 50-летия Октября.jpg
04. Площадь 50-летия Октября

05. Площадь 50-летия Октября.jpg

06. Вид на Гостиницу Москва.jpg
06. Вид на гостиницу «Москва»

07. Проспект Маркса.jpg
07. Проспект Маркса

08. Проспект Маркса.jpg

09. Улица Горького.jpg
09. Улица Горького

10. Центральный телеграф.jpg
10. Центральный телеграф

11. Краснопресненская набережная.jpg
11. Краснопресненская набережная

12. Церковь священномученика Антипия на Колымажном дворе.jpg
12. Церковь священномученика Антипия на Колымажном дворе

13. У Спасской башни.jpg
13. У Спасской башни

14. Вид с пандуса гостиницы «Россия».jpg
14. Вид с пандуса гостиницы «Россия»

15. У гостиницы «Россия».jpg
15. У гостиницы «Россия»

16.Восточный вестибюль гостиницы «Россия».jpg
16.Восточный вестибюль гостиницы «Россия»

17. Вид на главное здание МГУ.jpg
17. Вид на главное здание МГУ

18. На Москве реке.jpg
18. На Москве реке

19 На Москве реке.jpg

20. Уличные газеты.jpg
20. Уличные газеты
Источник: https://humus.livejournal.com/9014974.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 586 562
    Сан Саныч 26 мин. назад

      Копейка – вода с газиком, 3 копейки – полноценный лимонад. Все из одного стакана. Никто не брезгует, не боится с осложненьем заболеть.

      Звук работы агрегата, вкус, тактильные ощущения мокрого гранёного стакана, все ощущения остались.

      Паренёк в красных штанах – чатланин, а не какой-то вам пацак…

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